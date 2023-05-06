Ночное расписание поездов на Савеловском направлении D1 изменят с 11 по 31 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

По будням с 19:00 до 6:00 в период с 11 по 31 мая на Савеловском направлении D1 изменится расписание поездов для строительства ТПУ «Лианозово». Будут увеличены интервалы движения поездов, некоторые из них отменят, некоторые будух ходить по измененному маршруту, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Интервалы движения поездов увеличат до 20 минут на период с 19 до 22 часов, а после этого — до 1 часа. Также после 22 часов часть поездов отменят, а у части будут изменены остановки на участке от Дегунино до Лобни. Кроме того, будет скорректировано расписание некоторых поездов «Аэроэкспресс» в Шереметьево.

Для строительства ТПУ «Лианозово» поочередно будут закрывать пути на участке от Бескудниково до Лобни. Поезда пустят по одному пути. Работы запланированы на ночные часы, когда пассажиропоток наименьший.

Ранее KP.RU сообщал, что с 3 утра 29 апреля до 3 утра 8 мая на Савеловском и Белорусском направлениях D1 поменяется расписание поездов.