Проезд на Павелецком и Ярославском направлениях теперь можно будет оплачивать «Тройкой» Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Москве на Павелецком и Ярославском направлениях появится возможность оплачивать проезд с помощью билета «Кошелек» карты «Тройка». Раньше такой способ оплаты использовали только на направлениях МЦД, рассказали KP.RU в пресс-службе ЦППК.

На Павелецком направлении оплатить поездку «Тройкой» можно будет с 15 мая, а на Ярославском — с 22-го. Функция станет доступна во всех пригородных составах этих направлений, кроме экспрессов. Стоимость проезда останется прежней.

Такое решение сэкономит время пассажиров и сделает их поездки на электропоездах удобнее.

В ЦППК рассказали, что оплатить проезд «Тройкой» можно привычным способом, предварительно пополнив «Кошелек». При валидации карты в начале поездки спишется 30 или 47 рублей в зависимости от тарифной зоны станции, а на выходе необходимо вновь приложить «Тройку», чтобы списалась оставшаяся часть оплаты.

Ранее KP.RU писал, что в Москве чаще стали оплачивать проезд банковскими картами.