Мужчина зарубил топором 87-летнюю мать на юго-западе Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В квартире жилого дома на улице Профсоюзной в Москве обнаружили тело 87-летний женщины. На ее теле было несколько рубленых ран. По подозрению в убийстве задержали 60-летнего сына погибшей, сообщили в прокуратуре.

По предварительной информации, мужчина зарубил свою мать топором. От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте происшествия. Произошло это 6 мая 2023 года, отметили в Следственном комитете по Москве.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Расследование продолжается. Его ход контролирует Черемушкинская межрайонная прокуратура.

Ранее KP.RU писал, что мужчина из ревности зарезал своего соперника на северо-востоке Москвы. Погибший оказался жертвой бывшего сожителя своей возлюбленной.