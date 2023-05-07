Синоптик Леус: «Морозный» рекорд в Москве в ночь на 7 мая побит не был Фото: Дарья САВЕНКО

Синоптики предполагали, что в Москве в ночь на 7 мая будет побит суточный рекорд минимальной температуры, установленный в 1942 году. Тогда зафиксировали температуру в минус два градуса. «Морозного» рекорда в Москве не случилось, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Однако заморозки в столице были. Минимальная температура воздуха на главной метеостанции столицы, ВДНХ, составила -1,3 градуса. На юге Москвы, в Бутово, температура понижалась до минус двух, а в Новой Москве зафиксировали почти четыре градуса ниже нуля.

В Подмосковье холоднее всего было в Клину, где термометры показали минус пять.

Таким образом, заморозки в Москве продержались уже вторую ночь подряд. Как писал KP.RU, ожидается, что их длительность составит четыре дня — аналогичный рекорд был установлен более 50 лет назад, в 1972 году.