В Московском регионе прогнозируют минимум 10 дней без осадков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Европейской части России, и в частности — в Москве и Московской области, ожидается длительная засуха. Осадков не будет минимум 10 дней, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Дожди не будут идти из-за блокирующего антициклона.

— Есть определенные подозрения, что может повториться ситуация с осадками, точнее с трехнедельным отсутствием осадков в апреле. Значит, опять засушливые условия в полях, опять рост пожарной опасности в лесах дней через пять такой погоды и, пожалуйте, не совсем чистый воздух в больших городах. Но возвращение тепла, конечно, перекрывает все эти минусы, написал синоптик в своем телеграм-канале.

Московский регион перешел низкую точку похолодания, отметил Александр Шувалов. Теперь температура будет расти ежедневно. К пятнице, 12 мая, дневные показатели вырастут до 18-20 градусов тепла, а на выходных 13-14 мая, возможно более 20 градусов выше нуля.

Ранее KP.RU писал, что в ближайшие две ночи синоптики прогнозируют продолжение заморозков.