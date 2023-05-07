За последние сутки в Москве зарегистрировали 378 новых пациентов с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 11 утра 7 мая, за последние сутки в Москве выявили 378 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф, 70 жителям столицы понадобилась госпитализация.

6 мая с медицинского учета по случаю выздоровления были сняты 412 москвичей. Пять человек, вопреки усилиям врачей, скончались.

С весны 2020 года в Москве диагноз коронавирус поставили более трех млн 510 тыс. раз. свыше трех млн и 322 тыс. из них успешно вылечились. За все время вирус унес жизни 48736 жителей столицы.

Напомним, что 5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о завершении пандемии коронавируса. Отменен международный режим ЧС, введенный с 11 марта 2020 года, писал KP.RU. В ВОЗ подсчитали, что с момента появления нулевого пациента, коронавирус унес жизни более 20 млн человек в мире, при официальной статистике в 7 млн летальных случаев.