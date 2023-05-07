В Москве из-за заморозков продлили «оранжевый» уровень опасности Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве снова объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально холодной погоды. Об этом сообщает Гидрометцентр России. В следующие две ночи ожидаются минусовые температуры, из-за чего «оранжевый» уровень продлили до 9 мая.

Прошедшей ночью термометры на метеостанции ВДНХ показали минус 1,3 градуса, в Тушине — минус 2,1 градуса. А на севере Подмосковья подморозило до минус пяти градусов. Синоптики предупреждают, что заморозки сохранятся и в ночь на 8 мая, а также с 8 на 9 мая. Температура воздуха будет опускаться до минус двух градусов.

«Оранжевый» уровень погодной опасности действует в Москве с 5 мая.

Ранее KP.RU писал, что синоптики ожидают длительную засушливую погоду в столицы. Осадков в Москве и Подмосковье не будет в течение минимум 10 дней.