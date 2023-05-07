Психолог Крушельницкая посоветовала не устраивать застолье в последний день майских праздников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы снизить стресс от выхода на работу после майских праздников, следует заранее наладить режим питания и сна, а в последний день отдыха отказаться от застолий. Такие рекомендации дала заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, кандидат психологических наук Ольга Крушельницкая. Слова специалиста приводит АГН «Москва».

Начать работу лучше с позитивного «исследования» — рассмотреть коллег, поинтересоваться их делами и тем, как они провели выходные. Однако важно не сравнивать праздники и будни. Поделитесь своими впечатлениями.

— В последние праздничные пару дней желательно, чтобы подъем, прием пищи, отход ко сну происходили в то же время, что и в рабочие дни. Гастрономические излишества прекратите за день до окончания праздников. Именно поэтому лучше проводить застолье с родственниками и друзьями не в последний выходной день, — посоветовала психолог.

Первый рабочий день лучше начать с планирования дел, добавила Ольга Крушельницкая.

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