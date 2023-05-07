В Москве сняли введенные утром 7 мая ограничения движения транспорта Фото: pixels.com

В Москве сняли все ограничения движения транспорта, которые ввели утром 7 мая. Они были связаны с подготовкой к параду Победы. Генеральная репетиция мероприятия завершилась, после чего движение автомобилей возобновили. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 мая временно закроют для проезда нескольких центральных улиц. Движение перекрывали на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара, на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных, Тверском и Страстном бульварах.

Также несколько станций метро закрывали для входа и выхода, писал KP.RU.

Все ограничения сняли уже к обеду. Аналогичные перекрытия будут вводить 9 мая.