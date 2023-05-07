Два легковых автомобиля столкнулись в ТиНАО Москвы Фото: департамент по ГО и ЧС Москвы

В Щаповском поселении произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Движение в сторону Варшавского шоссе было полностью перекрыто. На место вызвали расчеты Пожарно-спасательного центра Москвы, рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города столицы.

Сообщение о ДТП поступило в Службу 112 в 16:32 в воскресенье, 7 мая. Автомобили столкнулись на 238 километре ЦКАД. Прибывшие на место пожарные огородили место аварии, стабилизировали автомобили и отключили аккумуляторные батареи. Избежать возгорания удалось.

В аварии пострадал один человек, его передали бригаде скорой помощи.

Последствия ДТП ликвидировали в 17:35.

Ранее KP.RU сообщал, что на западе Москвы столкнулись три легковых авто и эвакуатор. Одному из участников аварии понадобилась помощь медиков.