Общественный транспорт в Москве украсили в преддверии Дня Победы Фото: Департамент транспорта Москвы

Общественный транспорт Москвы украсили в преддверии Дня Победы. Праздничные плакаты и наклейки появились на автобусах, остановочных пунктах, станция метрополитена и МЦК. Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Тематическое оформление получили 180 автобусов. Их украсили памятными наклейками, флагами России и Москвы. Водители надели георгиевские ленточки.

Также плакаты с поздравлениями разместили на 300 остановках наземного городского транспорта, еще 150 — в метро и на МЦК.

По традиции в московском транспорте раздают георгиевские ленточки. С 5 по 9 мая планируют раздать около 24 тыс. символов Великой Победы. Также ко Дню Победы запланированы различные праздничные акции.

Ранее KP.RU рассказал, что городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы с 6 по 9 мая. На дежурство выйдут 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад.