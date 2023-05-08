Переменная облачность и до +13 градусов ожидаются в Москве 8 мая

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в понедельник, 8 мая, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит +11…+13 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть северо-западный, северный ветре со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата В ночь на вторник ожидаются заморозки до -2 градусов. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Днем 9 мая погода начнет улучшаться: воздух прогреется до +14…+16 градусов, атмосферные осадки не ожидаются, ветер слабый.

Ранее KP.RU писал, что в Москве из-за заморозков продлили «оранжевый» уровень опасности. Предупреждение будет действовать до 9 мая. Температура воздуха будет опускаться до двух градусов ниже нуля.