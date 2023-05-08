«Газель» опрокинулась после ДТП на улице Подольских Курсантов в Москве

Движение в районе аварии не затруднено Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве утром 8 мая на улице Подольских Курсантов, 18 произошла авария: столкнулись «Газель» и легковушка. В результате ДТП грузовая фура перевернулась, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы города. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии не затруднено, открыты все полосы.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 7 мая, водитель иномарки протаранил семь припаркованных машин в Ступине. Никто не пострадал. В отношении нарушителя составили административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Правоохранители устанавливают детали случившегося.