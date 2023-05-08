Тишковец спрогнозировал потепление до +22 градусов в Москве в конце недели

В четверг температура вернется в свое климатическое русло Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве эта неделя начнется с заморозков, а завершится потеплением до +22 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, в понедельник днем воздух прогреется до +9…+14 градусов. В День Победы утром подморозит до -2 градусов, днем температура воздуха составит +11…+16 градусов. Атмосферные осадки в виде дождей и мокрого снега не ожидаются. Потепление продолжится в среду и в четверг.

«В четверг столбики термометров, подогреваемые солнцем, наконец-то, после почти двухнедельного периода не характерного для этого времени года холода вернутся в свое климатическое русло, до плюс 14 - плюс 19», - подчеркнул синоптик.

Он добавил, что в пятницу, 12 мая, столбики термометров покажут +15…+20 градусов. В выходные температура воздуха достигнет +22 градусов. Майское 20-градусовное тепло должно продержаться до конца месяца.

Ранее KP.RU писал, что переменная облачность и до +13 градусов ожидаются в Москве 8 мая. Атмосферное давление достигнет 760 мм ртутного столба, что выше нормы.