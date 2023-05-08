Овчинский: Московская компания по выпуску женской одежды нарастила производство на 20 процентов

С начала года компания выпустила свыше 18 тысяч изделий. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Легкой промышленности в столице пришлось столкнуться с серьезными вызовами после того, как отечественный рынок покинули зарубежные бренды. При этом у компаний города прибавилось возможностей для развития. Напомним, всего в Москве работает более 200 предприятий легпрома, на которых занято свыше 10 тысяч человек. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, частичное освобождение рынка и системная поддержка города позволило им в 2022 году нарастить выпуск одежды в столице в 6,6 раза по сравнению с 2021 годом. При этом активное увеличение объемов производства продолжается. Среди таких предприятий - компания «TINONA», резидент отраслевого кластера «Кунцево».

«С начала года компания выпустила свыше 18 тысяч изделий, - отметил глава ведомства. - Это на 20 процентов больше показателей аналогичного периода прошлого года».

Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Компания с 1994 года изготавливает женскую одежду, обновляя линейку своей продукции два раза в год. Как пояснил коммерческий директор компании Георгий Накашидзе, при создании товаров применяются только качественные материалы. Причем для изделия тщательно отбирается каждая деталь.

«Это гарантирует его долговечность, безопасность и удобство в эксплуатации, - добавил представитель производителя. - Наша одежда соответствует всем установленным требованиям, что подтверждает наличие нормативных документов».

Для компаний легкой промышленности город обеспечивает необходимые условия, позволяющие расширяться не только крупным, но и малым, и средним предприятиям. Инвесторы, открывающие свои промышленные площадки в Москве, получают выход на крупные рынки сбыта, возможность пользования качественной инфраструктурой и системной поддержкой города. Им доступны свыше двух десятков мер, среди которых также субсидии и целевые займы. Плюс ко всему для них действуют и антикризисные инструменты.