Домашних яков Бориса и Марго поселили в Московский зоопарк

Яки кормятся ветками ивы, сеном, мюсли и кормом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московский зоопарк прибыли домашние яки Борис и Марго. Теперь они живут на старой территории зоосада рядом с другими яками – Федей, Пижмой и Ассолью, сообщили в пресс-службе учреждения.

Борис весит 279 кг и имеет бледно-золотистый окрас, а Марго весит 145 кг, ее шерсть шоколадного цвета. Яки дружелюбны с соседями и персоналом, они узнают своих киперов и охотно подходят к ним. По соображениям безопасности все работы с ними проводятся через ограждения.

Яки кормятся ветками ивы, сеном, мюсли и специализированным растительным кормом. Также животным дают морковь и яблоки во время тренировок. На их территории установлены чесалки и подвесные игрушки.

Посетителей Московского зоопарка просят не гладить яков, так как они могут случайно придавить руку или ударить рогами. Кроме того, этих животных запрещено подкармливать: они могут есть бесконечно, так как не имеют ощущения сытости.

Ранее KP.RU писал, что в Московский зоопарк поселили белую медведицу Айку из Ростова. С 7 мая животному разрешили гулять в открытом вольере.