Ефимов: По программе МаИП в Москве строятся 11 школ и образовательных комплексов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Благодаря масштабным инвестиционным проектам (МаИП) в столице появятся новые школы и образовательные комплексы. Всего в них разместятся более 7,1 тысячи мест. Для их строительства городом выделено 17 гектаров земли. Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках реализации масштабных инвестпроектов возводится семь школ, а также четыре образовательных комплекса для школьников и детей младшего возраста, - отметил заммэра. - Землю для строительства объектов город выделил в аренду без торгов в период с 2020 по 2023 год».

По его словам, договоры о предоставлении участков оформлены на 5 - 6 лет. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, застройщиками в рамках МаИП будет создано в столице 19 образовательных учреждений на 8,8 тысячи мест. Их возводят в семи округах города. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что по два разместят на востоке, севере, юге и северо-западе столицы. Ещё по одному – на западе, юго-востоке и в Новой Москве.

«Самые крупные объекты появятся в Лефортове и Молжаниновском районе, - пояснил Гаман. - Это будут школы на 1150 и 1100 учащихся».

Напомним, с 2016 года город выделяет в аренду землю под МаИП без торгов. Этот статус присваивается социальным объектам, производственным комплексам, инновационным центрам, спорткомплексам и другим важным для города сооружениям, которые обеспечивают инфраструктурное развитие столицы и рост количества рабочих мест.