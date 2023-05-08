Гинеколог Джохадзе предупредила, что мочеиспускание не спасает от венерических болезней

Гинеколог развеяла популярные мифы о венерических заболеваниях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-акушер-гинеколог Перинатального центра ММКЦ «Коммунарка» Депздрава Москвы Лела Джохадзе в беседе с «Лентой.ру» развеяла популярные мифы о венерических заболеваниях.

По словам специалистки, заразиться ИППП можно не только во время полового контакта, но и при контакте с кровью или от матери к ребенку, например, во время родов.

Гинеколог отметила, что мочеиспускание после полового акта не является профилактикой инфекций. Самые надежные методы профилактики - сдача анализов и использование презервативов. Врач также подчеркнула, что даже однократный половой контакт может привести к заражению, так как использование презерватива не всегда гарантирует защиту.

Джохадзе напомнила, что к инфекциям, передающимся половым путем, относятся порядка 30 заболеваний, например, хламидиоз, гонорея, сифилис, , ВПЧ, гепатит В, С, и другие.

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