Подросток обратился в полицию после странного предложения пассажира в Шереметьево

По факту случившегося проводится доследственная проверка Фото: Алина НИЗАМОВА

Подросток обратился в полицию после того, как в аэропорту Шереметьево его попутчик предложил пойти в туалет и обменяться телефонами. Действия мужчины показались юноше очень странными, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

Уточняется, что мальчику 13 лет. На борту самолета он сидел на 15-м ряду, а его мать – на 14-м ряду с ребенком. Согласно Федеральным авиационным правилам (ФАП), перевозить ребенка на отдельном месте можно с 12 лет.

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области рассказали, что 3 мая женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что пассажир самолета, сидевший по соседству с ее ребенком, совершил в отношении малолетнего противоправные действия.

Организована доследственная проверка. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, проводят опросы, выясняют, где сейчас находится мужчина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что в Москве трехлетняя девочка поучили травму во время ссоры бабушки и отца. Инцидент произошел на детской площадке 6 мая. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.