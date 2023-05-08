Мужчина ограбил пенсионерку в отделении банка на западе Москвы

Инцидент произошел в банке на улице Скульптора Мухиной. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В Москве под стражу заключили 34-летнего мужчину, обвиняемого в грабеже. Злоумышленник обокрал 70-летнюю пенсионерку в отделении банка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в банке на улице Скульптора Мухиной. Пожилая женщина получила пенсию и пополняла счет своей банковской карты. В это момент к ней подошел незнакомец, он выхватил из купброприемника деньги и скрылся. Сумма материального ущерба составила 11 тысяч рублей.

Злоумышленника поймали, его действия квалифицировали по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ранее мужчина был осужден за аналогичное преступление. Его арестовали.

Ранее KP.RU писал, что мужчина напал на работницу АЗС в Москве и украл деньги из кассы. Пострадавшая женщина обращалась за медицинской помощью, у нее диагностировали ушибы пальцев обеих кистей. Налетчика задержали и заключили под стражу.