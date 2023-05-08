Тематический поезд ко Дню Победы запустили на Арбатско-Покровской линии метро

Каждый вагон поезда «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны» посвящен определенной тематике Фото: Департамент транспорта Москвы

В метро запустили новый тематический поезд «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны». Он будет курсировать на Арбастко-Покровской линии полгода, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Каждый вагон посвящен определенной тематике: снимки рассказывают о труде рабочих, врачей, деятелей культуры и многих других, кто внес свой вклад в общую Победу. Москвичей и гостей столицы приглашают проехать на поезде и узнать о подвигах советских граждан.

В Дептрансе добавили, что тематический поезд ко Дню Победы запустили при поддержке Музея Победы и Российского военно-исторического общества.

Ранее KP.RU писал, что парад Победы впервые будут транслировать и в метро, и в наземном городском транспорте. Пассажиры также увидят видеосюжеты о ВОВ и фильм «Офицеры» 1971 года.