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НовостиОбщество8 мая 2023 15:01

Тематический поезд ко Дню Победы запустили на Арбатско-Покровской линии метро

Состав будет курсировать на синей ветке метро полгода
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Каждый вагон поезда «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны» посвящен определенной тематике

Каждый вагон поезда «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны» посвящен определенной тематике

Фото: Департамент транспорта Москвы

В метро запустили новый тематический поезд «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны». Он будет курсировать на Арбастко-Покровской линии полгода, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Каждый вагон посвящен определенной тематике: снимки рассказывают о труде рабочих, врачей, деятелей культуры и многих других, кто внес свой вклад в общую Победу. Москвичей и гостей столицы приглашают проехать на поезде и узнать о подвигах советских граждан.

В Дептрансе добавили, что тематический поезд ко Дню Победы запустили при поддержке Музея Победы и Российского военно-исторического общества.

Ранее KP.RU писал, что парад Победы впервые будут транслировать и в метро, и в наземном городском транспорте. Пассажиры также увидят видеосюжеты о ВОВ и фильм «Офицеры» 1971 года.