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НовостиОбщество8 мая 2023 16:33

Женщина украла рюкзак у посетителя кафе на Ярославском вокзале в Москве

Подозреваемую задержали
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Возбуждено уголовное дело о краже

Возбуждено уголовное дело о краже

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 33-летняя женщина украла рюкзак с ноутбуком у посетителя кафе на Ярославском вокзале. Злоумышленницу задержали, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Уточняется, что подозреваемая похитила сумку с личными вещами у жителя Санкт-Петербурга. По записям с видеокамер правоохранители установили личность злоумышленницы, а затем поймали ее на привокзальной площади Ярославского вокзала. При личном досмотре у нее изъяли чужой ноутбук.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении фигурантки избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что мужчина ограбил 70-летнюю пенсионерку в отделении банка на западе Москвы. Сумма материального ущерба составила 11 тысяч рублей. Грабителя поймали и арестовали, ране он был судим.