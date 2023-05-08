Женщина украла рюкзак у посетителя кафе на Ярославском вокзале в Москве

Возбуждено уголовное дело о краже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 33-летняя женщина украла рюкзак с ноутбуком у посетителя кафе на Ярославском вокзале. Злоумышленницу задержали, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Уточняется, что подозреваемая похитила сумку с личными вещами у жителя Санкт-Петербурга. По записям с видеокамер правоохранители установили личность злоумышленницы, а затем поймали ее на привокзальной площади Ярославского вокзала. При личном досмотре у нее изъяли чужой ноутбук.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении фигурантки избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что мужчина ограбил 70-летнюю пенсионерку в отделении банка на западе Москвы. Сумма материального ущерба составила 11 тысяч рублей. Грабителя поймали и арестовали, ране он был судим.