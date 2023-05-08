«Аэрофлот» проведет проверку после сообщений о домогательствах пассажира к ребенку на борту

Во время полета бортпроводники не получали никаких жалоб от пассажиров Фото: Иван ВИСЛОВ

«Аэрофлот» проведёт проверку после сообщений о домогательствах пассажира к подростку на борту самолета, пишет «360» со ссылкой на пресс-службе перевозчика.

Ранее KP.RU писал, что 13-летний мальчик обратился в полицию после того, как в аэропорту Шереметьево его попутчик подошел к нему со странным предложением: мужчина позвал его в туалет и попросил обменяться номерами. Такое поведение показалось юноше очень подозрительным.

Подросток сидел на 15-м ряду, а его мать на 14-м ряду с младшим ребенком. В авиакомпании заявили, что во время полета бортпроводники не получали никаких жалоб. «Аэрофлот» дополнительно опросит сотрудников компании и пассажиров, которые сидели рядом с мальчиком. Всю информацию передадут правоохранителям.

Ранее KP.RU сообщал, что в Новой Москве семилетний мальчик попал в больницу после нападения пони.