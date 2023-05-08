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НовостиОбщество8 мая 2023 17:11

«Аэрофлот» проведет проверку после сообщений о домогательствах пассажира к ребенку на борту

Во время полета жалобы не поступали
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Во время полета бортпроводники не получали никаких жалоб от пассажиров

Во время полета бортпроводники не получали никаких жалоб от пассажиров

Фото: Иван ВИСЛОВ

«Аэрофлот» проведёт проверку после сообщений о домогательствах пассажира к подростку на борту самолета, пишет «360» со ссылкой на пресс-службе перевозчика.

Ранее KP.RU писал, что 13-летний мальчик обратился в полицию после того, как в аэропорту Шереметьево его попутчик подошел к нему со странным предложением: мужчина позвал его в туалет и попросил обменяться номерами. Такое поведение показалось юноше очень подозрительным.

Подросток сидел на 15-м ряду, а его мать на 14-м ряду с младшим ребенком. В авиакомпании заявили, что во время полета бортпроводники не получали никаких жалоб. «Аэрофлот» дополнительно опросит сотрудников компании и пассажиров, которые сидели рядом с мальчиком. Всю информацию передадут правоохранителям.

Ранее KP.RU сообщал, что в Новой Москве семилетний мальчик попал в больницу после нападения пони.