Собянин предложил жителям Москвы рассказать о родственниках-фронтовиках

Собянин предложил жителям столицы поделиться видео о своих родственниках-участниках ВОВ Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы поделиться видео о своих родственниках-ветеранах. Об этом градоначальник написал в своем личном блоге.

Он пояснил, что все желающие могут записать небольшое видео о героях и тружениках ВОВ, память о которых хранит их семья. Ролик опубликуют на сайте мэра в рамках проекта «Наши герои. История моей семьи».

Сергей Собянин также сам поделился видео с рассказом о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны – дедушке, дяде, двоюродных братьях. Он также напомнил, что несколько лет назад получил большой подарок к 9 Мая от «Комсомольской правды»: архивную хронику с его дедом Федором Мартемьяновичем.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех москвичей с 9 Мая. Мэр призвал всех сохранять память о тех, кто отдал свои жизни за Родину.