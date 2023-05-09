Праздничный салют в честь 78-летия Победы начнется в Москве в 22:00

Небо Москвы украсят свыше 12 тысяч фейерверков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве вечером 9 мая запустят праздничный салют в честь Дня Победы. Пиротехническое шоу начнется в 22:00 и продлится десять минут. Небо озарят свыше 12 тысяч фейерверков, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«Салют начнется в 22.00 по московскому времени и продлится 10 минут на 16 различных точках», - сказано в сообщении.

Небо Москвы 9 мая украсят фейерверочных изделий более 70 видов, например, «Ассоль», «Вега», «Слава», «Светлана», «Рубин», «Фиалка». Шумовой эффект поддержат залпы из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Одним из самых ярких моментов шоу станет салют в цвет государственного флага Российской Федерации.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 9 мая прошел парад Победы на Красной площади. После мероприятия в центре города начали постепенно снимать дорожные ограничения. В частности, движение открыли на Тверской улице, Садовом кольце, Волгоградском проспекте и других участках.