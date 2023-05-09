Московские библиотеки составили подборку книг ко Дню Победы

В Москве библиотеки составили тематическую подборку книг о Великой Отечественной войне. В список вошли 30 произведений отечественных прозаиков и поэтов, среди которых Борис Васильев, Александр Твардовский, Валентин Катаев и другие, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Подборку открывает книга «Брестская крепость: воспоминания и документы», посвященная героической обороне крепости в начале войны. Также в список входит произведение журналистки Ариадны Рокоссовской о прославленных полководцах. В нее входят собраны интервью с детьми и внуками Георгия Жукова, Ивана Конева, Александра Василевского и других военачальников.

Кроме того, столичные библиотекари рекомендуют прочитать повесть Валентина Катаева «Сан полка», поэму Александра Твардовского «Василий Теркин», а также книгу Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». В список также попали произведения Василя Быкова, Бориса Полевого, Константина Симонова и др.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин предложил жителям Москвы поделиться видео о родственниках-ветеранах в рамках проекта «Наши герои. История моей семьи».

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