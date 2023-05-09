Автомобилистам посоветовали возвращаться в Москву после 19:00 из-за дорожных ограничений

Водитель просят заранее планировать поездки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве во вторник, 9 мая, с 16:00 перекрыли движение на Волгоградском проспекте и на участке МКАД от Новорязанского шоссе Минского шоссе, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Автомобилистам, которые выехали за город, рекомендуют возвращаться в столицу после семи часов вечера. Водителей просят быть внимательными на дорогах и строить маршруты заранее.

Ранее KP.RU писал, что 9 мая в столице перекрыли несколько центральных улиц, в частности Большую Полянку, Моховую, Воздвиженку, Новый Арбат, Садовую-Кудринскую, Тверскую, Петровку, Солянку и другие.

После проведения парада Победы на Красной площади дорожные ограничения начали постепенно снимать. В настоящий момент движение в центре Москвы полностью восстановлено.

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