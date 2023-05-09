Четырех человек спасли при пожаре в квартире на улице Щепкина в Москве

Пожар произошел в квартире на третьем этаже Фото: Александр ГЛУЗ

Четырех человек, в том числе ребенка, спасли при пожаре в квартире в центре Москвы. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании на улице Щепкина, дом 60/2 поступило в экстренные службы днем 9 мая: горела квартира на третьем этаже семиэтажого дома. На место происшествия оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС спасли жильцов от огня, локализовали пожар в 12:48, а в 12:58 возгорание полностью ликвидировали. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что утром 9 мая крупный пожар произошел в Коломне: загорелся прессованный пластик на площади 1000 квадратных метров. Пожарные локализовали возгорание через два часа. Сведения о пострадавших не поступали. Пока неизвестно, что стало причиной пожара.