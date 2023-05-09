Дополнительный выход со станции метро «Царицыно» открыли в Москве

В метро отремонтировали и открыли дополнительный выход со станции «Царицыно», законсервированный с 1984 года. Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Московском метрополитене отремонтировали и открыли дополнительный выход со станции «Царицыно». Он расположен на нечетной стороне Луганской улицы, сообщил корреспондент KP.RU.

Выход из южного вестибюля станции был законсервирован с 1984 года – почти 40 лет. Его открытие улучшит транспортную доступность для жителей близлежащих кварталов. Ожидается, что дополнительным выходом будут пользоваться 15 тысяч человек в сутки. Однако по мере реализации программы реновации эта цифра постепенно увеличится почти вдвое – до 26 тысяч человек.

Ранее KP.RU писал, что участок «зеленой» ветки метро от «Автозаводской» до «Орехово» откроют 10 мая. Завершились работы по строительству новых тоннелей на перегоне «Царицыно – Кантемировская». Сегодня, 9 мая, специалисты совместно с мэром города Сергеем Собяниным провели технический пуск.