Мотоцикл влетел в пожарную машину и загорелся на Земляном Валу в Москве

На месте ДТП работают экстренные службы города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на Земляном Валу в районе дома 39/1 мотоциклист врезался в пожарную машину. От удара байк загорелся, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД России.

Уточняется, что авария произошла во вторник, 9 мая, в 18:30. На месте происшествия работают оперативные службы города, пожарные тушат огонь. Есть пострадавший – это водитель мотоцикла, мужчину госпитализировали в медицинское учреждения.

Движение на участке частично перекрыто. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU писал, что 8 мая «Газель» опрокинулась после ДТП на улице Подольских Курсантов в Москве. Сведения о пострадавших не поступали. На месте ДТП работали сотрудники оперативных служб, в частности полиция и Госавтоинспекция.. Движение в районе аварии не было затруднено.