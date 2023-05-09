После массовой драки у клуба в центре Москвы задержали 14 человек

Потасовка произошла возле клуба на 3-й Ямской улице Фото: МВД Медиа

В Москве 14 человек задержали после массовой драки у одного из клубов. Решается вопрос о привлечении нарушителей к ответственности, предусмотренной законом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВР РФ.

По данным ведомства, конфликт между двумя компаниями произошел возле клуба на 3-й Ямской улице. Всех участников потасовки задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Правоохранители устанавливают все детали случившегося. Информация о пострадавших не уточняется.

Ранее KP.RU писал, что трое приезжих получили ранения в массовой драке на западе Москвы, их госпитализировали в больницу с различными травмами. Еще одного нарушителя доставили в отдел полиции. Инцидент произошел 26 апреля на ул. 50-летия Октября. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.