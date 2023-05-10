В Москве лже-помощник профессора продавал пенсионеркам за сотни тысяч рублей воду под видом лекарств Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве разоблачили мошенников, которые под обманывали пенсионерок о якобы наличии у них тяжелого заболевания и убеждали экстренно пройти курс лечения. Под видом лекарств аферисты продавали своим жертвам пузырьки с водой, за каждый из которых брали более 400 тыс. рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы.

Перед судом предстанет 31-летний житель Московский области, один из соучастиков. Вместе с другими злоумышленниками он разработал преступный план, который включал несколько этапов. На первом жертвам звонил якобы профессор медицинской организации, который сообщал ложную информацию о наличии у них тяжелого заболевания. Лжедоктор убеждал в необходимости экстренного лечения и госпитализации на платной основе. Затем обвиняемый приезжал к потерпевшим, представлялся помощником профессора и забирал деньги, взамен передавая под видом лекарства пузырьки с обычной водой.

Так, 6 марта 2023 года злоумышленники обманули двух пенсионерок. Одна из них передала «помощнику профессора» 408 тыс. рублей, а вторая — 425 тыс. рублей.

Обвиняемый вину признал, сейчас находится под стражей.

Ранее KP.RU рассказывал, что мошенники похитили у пенсионера из Москвы 44 млн рублей.