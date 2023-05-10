Эксперт: Благодаря компенсационным мерам пассажиры довольно безболезненно пережили ограничения на зеленой линии метро

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

В столичном метро вновь курсируют поезда на участке Замоскворецкой линии «Автозаводская» – «Орехово». Напомним, он был закрыт для пассажиров с 12 ноября 2022 года до 10 мая 2023 года. Это потребовалось в связи с необходимостью полной замены тоннелей на перегоне между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Их изначально соорудили с некачественной гидроизоляцией.

Для пассажиров Дептранс столицы организовал на время работ компенсационные маршруты. Как считает директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко, они существенно облегчили поездки горожан.

«Меры по организации компенсационных маршрутов для пассажиров во время закрытия участка «Автозаводская» – «Орехово» зеленой линии метро были беспрецедентными, - отметил эксперт. - Для пассажиров запустили бесплатные вместительные автобусы КМ, которые ходили с очень большой частотой, сделали бесплатными еще ряд маршрутов наземного транспорта, а на других сократили интервал».

Высокую оценку специалиста получило и решение Дептранса Москвы о бесплатных абонементах на электрички Павелецкого направления, позволившее разгрузить наземный транспорт. По мнению эксперта, во всем мире довольно редко встречается такая масштабная транспортная компенсация. Обычно альтернативные маршруты в других странах, если их и предоставляют, не отличаются разнообразием выбора. А в Москве жители получили сразу несколько вариантов поездок на время закрытия участка зелёной ветки.

«Все эти меры помогли пассажирам пережить полгода ограничений довольно безболезненно, - подчеркнул Трофименко. - Да, безусловно, пришлось скорректировать свои ежедневные маршруты, но как мы увидели, люди перестроились довольно быстро, и никакого коллапса не случилось. В этом заслуга Дептранса».

При этом за рекордный срок на одном из наиболее оживлённых маршрутов метро была выполнена огромная работа. С помощью современных технологий «Мосметрострой» и Московский метрополитен фактически заново построили участок тоннелей между «Царицыно» и «Кантемировской». Параллельно обновили также инфраструктуру участка и станций:

- уложили 18,5 километра бесстыкового пути и 4,3 тысячи виброгасящих блоков;

- отремонтировали переходы на «Царицыно» и «Кантемировской»;

- обновили путевые стены, платформы, своды и колонны на «Коломенской»;

- отремонтировали и открыли дополнительный выход из южного вестибюля «Царицыно», который был закрыт почти 40 лет.