В Москве выявили 321 новый случай заражения COVID-19 за сутки Фото: Эдуард Мур

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 321 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 61 жителя столицы, 741 пациент успешно прошел лечение, вирус унес жизни семи человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Днем ранее в столице выявили 271 инфицированного COVID-19. Всего с начала пандемии в городе ковидом заболели 3 510 958 жителей, 3 323 526 выздоровели, 48757 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус умерли.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 2405 случаев COVID-19 В стационары попал 281 житель страны, 3278 пациентов вылечились после болезни, 24 россиянина умерли от осложнений и последствий ковида.

Ранее KP.RU писал, что 5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении пандемии. Болезнь больше не считается угрозой человечеству, международный режим ЧС отменен.