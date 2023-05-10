Синоптик Леус опроверг возможность заморозков в Москве ночью с 10 на 11 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус напомнил об оптимистичных прогнозах для Московского региона — длившиеся несколько дней заморозки отступили. Ближайшей ночью в столице ожидают не менее +5 градусов, по области будет на два градуса холоднее.

В Москве ночные минусовые температуры фиксировали четыре дня подряд — это самый длительный период майских заморозков в столице в XXI веке. В Подмосковье холода продолжались на один день дольше.

— Некоторые СМИ продолжают тиражировать вчерашнюю новость о заморозках в столичном регионе в ночь на 11 мая с температурой до -6 градусов. В связи в этим повторяю, что по нашему прогнозу от Центра «Фобос» ближайшей ночью заморозков не будет. В Москве минимальная температура воздуха опустится до +5...+7 градусов, по области ожидается +3...+8 градусов, — написал Леус.

Ранее KP.RU цитировал синоптика, который рассказал, что больше в мае минусовых температур не будет.