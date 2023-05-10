Собянин: К 2035 году в ТиНАО построят 320 детсадов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения

Проект строительства нового образовательного комплекса в ЖК «Прокшино» в поселении Сосенское. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Новая Москва – один из самых динамично развивающихся районов столицы. К 2035 году в ТиНАО собираются построить около 320 детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения. Как в ближайшем будущем изменится социальная инфраструктура округов, в своем Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Собянин.

«Всего к 2035 году в ТиНАО построим около 320 детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения», - написал столичный градоначальник.

По словам Сергея Собянина, уже к сентябрю этого года в Новой Москве завершится строительство семи школ и пяти детских садов. В сумме они дадут 4 тысячи 985 новых мест для школьников и дошкольников.

С начала 2023 года в округах построили детский сад в ЖК «Алхимово» в поселении Рязановское, детский сад и школу - в оставе ЖК «Саларьево парк» в поселении Сосенское. В поселке Мосрентген рядом с корпусом школы №2094 появился новый детский сад. Кроме того, в ЖК «Прокшино» стартовало строительство образовательного комплекса. В него войдут школа, рассчитанная на 1275 учеников, и детский сад для 350 дошкольников.

«Реконструируем здания действующих учреждений. В этом году обновим учебные корпуса сразу трех школ в Краснопахорском, Рязановском и Новофедоровском поселениях. Почти закончили подстанцию скорой медицинской помощи на пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда №728 в Щербинке», - сообщил Сергей Собянин.

В июле прошлого года жители ТиНАО отметили десятилетие присоединения к столице. Территория между Киевским и Варшавским шоссе стала частью Москвы, и, как рассказал тогда Сергей Собянин, это решение стало одним из самых сложных, которые ему пришлось принимать на посту мэра.

«Оно не было популярным. Но сегодня без новых территорий уже невозможно представить себе Москву. Расширение города для нас было не роскошью, а естественной и насущной необходимостью», - подчеркнул Сергей Собянин.

Благодаря новым районам столица смогла смогла снизить концентрацию деловой активности в историческом центре города. За МКАД появились новые точки для развития промышленности и бизнеса. За десять лет в «новой» Москве были построены миллионы квадратных метров коммерческой недвижимости и создано почти 200 тысяч новых рабочих мест. Инновационный центр «Сколково», наукоград Троицк, многочисленные офисные здания, промышленные предприятия, логистические центры, социальные объекты обеспечивают москвичей квалифицированной и хорошо оплачиваемой работой. Благодаря переносу за МКАД многих производств и офисов около 64% жителей Новой Москвы сегодня работают достаточно близко от дома. Им не нужно тратить время на долгие поездки до центра столицы. Район активно застраивается, и его жителям требуется все больше детских садов, школ, поликлиник и других социальных объектов.