Психолог Миллер заявила, что 20-30 минут спорта в день снижают риск депрессии Фото: Shutterstock

Клинический психолог Арина Миллер заявила, что 20-30 минут физических упражнений в день помогут чувствовать себя лучше. О пользе спорта для ментального здоровья она рассказала «Мосленте».

По словам специалиста, исследователи из Великобритании доказали, что риск возникновения депрессии на 20–30 процентов у взрослых, которые ежедневно занимаются физической активностью, ниже, чем у тех, кто предпочитает «ленивый» образ жизни. Также ученые приводят данные и о снижении уровня тревоги у людей с легкими ее симптомами.

Как пояснила Анна Миллер, такой эффект обеспечивают эндорфины, которые в большом количестве выделяются во время физической активности. Они облегчают боль и стресс.

Также спорт способен снизить риск возникновения деменции.

Однако если человек зациклен на спорте, это может говорить о проблемах с ментальным здоровьем.

— Это может быть признаком поведенческой зависимости (от физических упражнений) и одним из красных флагов наличия расстройства пищевого поведения‎, — предупредила врач.