Подруга убитой в Балашихе 18-летней девушки рассказала подробности трагедии Фото: Иван МАКЕЕВ

В подмосковной Балашихе нашли мертвой 18-летнюю девушку. Вскоре после трагедии были задержаны двое мужчин, работающих в органах – один из них занимает руководящую должность – он замкомвзвода, второй – сержант.

Обнаженное Виктории П. нашли на лестничной клетке в многоэтажке по улице Калинина. Девушка была задушена, но перед тем, как погибнуть, над ней издевались.

Вскоре следователи восстановили всю историю того трагичного вечера. Виктория вечером отправилась в кафе с молодым человеком, который уделял ей внимание. Там пара познакомилась с еще двумя парнями, а когда кафе закрылось, кто-то предложил подняться в многоэтажку: мол, там наверху есть тихое местечко, где можно посидеть.

С собой был алкоголь и это стало роковой ошибкой. Двое подозреваемых ударили по голове парня Виктории, он потерял сознание, а сами попытались надругаться над девушкой.

Близкая подруга погибшей Ирина рассказывает, что Вика была добрым и отзывчивым человеком. Родом она из небольшого поселка в Нижегородской области. Ее воспитывала бабушка, в два года назад женщина скончалась от онкологии и тогда подросток перебралась к матери.

Но родительнице она оказалась не нужна, женщина воспитывала двух маленьких детей, одна тянула семью, а сожитель сидел дома. Отношения с ним у Виктории не заладились сразу, он начал требовать с девушки денег и попрекать едой. Тогда она устроилась на работу в пиццерию.

- У следствия есть видео, в подъезд заходили не втроем, а вчетвером, Вика и трое парней. С одним она обнималась и флиртовала, а двое как бы остались «не при делах», — рассказывает интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Ирина.