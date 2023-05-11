Овчинский: Поставки столичного производителя изделий для чипирования животных выросли в три раза

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Весной и летом у владельцев собак и кошек особо высоким спросом пользуется услуга чипирования своих питомцев. Если животное потеряется, то чип поможет хозяевам его отыскать и при необходимости подтвердить право собственности, в том числе обезопаситься от подмены своего любимца. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в Зеленограде предприятие по выпуску изделий для подкожного чипирования домашних животных в три раза увеличило их поставки.

«Московская компания ISBC готова покрыть растущий спрос, - отметил глава ведомства. - В первом квартале текущего года она увеличила продажи изделий для подкожного чипирования домашних животных на 190 процентов по сравнению тем же периодом 2022 года».

Стопроцентную гарантию качества всех изделий обеспечивает двухфакторная проверка на производстве. Кроме того, поставка каждого RFID-микрочипа осуществляется в индивидуальной упаковке. Его стерилизация проводится на срок до пяти лет. Продукцию можно использовать для чипирования животных всех видов.

Столичный производитель свыше десяти лет занят развитием направления Animal ID. В числе первых в России он получил сертификацию Россельхознадзора и право от Минсельхоза РФ на реализацию пилотных проектов по учету и идентификации животных.

Как пояснил директор департамента идентификации животных компании Николай Бояров, шприцы с микрочипами для подкожного чипирования выпускаются на предприятии с 2017 года.

«Мы разработали удобный формат шприца с острозаточенной иглой, делающий процесс инъекции практически безболезненным», - добавил представитель компании.

Напомним, бизнес в Москве обеспечен комфортными условиями для развития. Причем это касается всех предприятий - крупных, малых и средних. За консультациями городские производители могут обращаться в центр поддержки промышленности. Среди вопросов - локализация, финансирование и кредитование, подбор альтернативных поставщиков и многое другое. Их можно задать по телефону +7 (495) 630-00-00, в будни с 9.00 до 18.00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.