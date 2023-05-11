Ефимов: Московский завод обеспечил поставку более 40 тысяч кузовных деталей для китайских кроссоверов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Столичный производитель автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) и тульский завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» заключили соглашение о сотрудничестве в феврале этого года. Согласно документу, московская компания обеспечивает выпуск 106 различных компонентов кузова для китайских кроссоверов HAVAL F7 и HAVAL Jolion. Это позволяет ААТ локализовать производство таких машин в нашей стране на фоне санкций и ухода некоторых зарубежных марок из России. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, уже в феврале ААТ приступило к выпуску комплектующих для кроссоверов, сборка которых проводится в России. В конце того же месяца была отгружена первая партия деталей. Всего поставка с марта по апрель этого года составила 40,1 тысячи комплектующих.

«Завод активно наращивает объемы производства, - отметил заммэра. - В частности, в марте было поставлено 7,5 тысячи компонентов, а в апреле – уже более 32 тысяч».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский уточнил, что ожидаемые в мае показатели ААТ могут в два раза превысить итоги апреля. Планы производителя амбициозны - выпуск ежегодно до 6,5 миллиона деталей к марту 2024-го.

«Для увеличения оборотов на заводе планируют ввести новые производственные мощности, - добавил глава ведомства. - До середины мая 2023 года здесь запустят линии из пяти одиночных прессов для изготовления малых компонентов кузова».

Расширение производства ААТ становится возможным при городской поддержке. Например, столичные власти выделили в аренду компании без торгов 3,25 гектара в Бирюлево Западном. На нем в декабре 2022 года в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) открылось новое предприятие с более чем 300 дополнительными рабочими местами.

Как пояснил генеральный директор ООО «ААТ» Зоригто Саханов, производство будет наращиваться поэтапно для локализации до 50 процентов кузова HAVAL Jolion. Для этого московский завод вместе с китайскими специалистами уже разрабатывает и адаптирует технологическую оснастку.