Назвали самое популярное имя для новорожденных в Москве Фото: Анастасия ЖУКОВА

Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева поделилась статистикой, которую собрали за первый квартал 2023 года. Впервые за несколько лет самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Москве стало Михаил, обогнав Александра, передает РИА Новости.

При этом топ-5 популярных имен среди новорожденных в январе-марте 2023 года остались такими же, как в предыдущие годы.

Девочек чаще всего называли Софиями или Софьями, Аннами, Мариями, Евами и Викториями.

Среди мальчиков первое место за именем Михаил, хотя много лет лидировало имя Александр. Саши оказались на втором месте по распространенности. Дальше идут Максим, Марк и Лев — эти имена традиционно становятся выбором родителей из Москвы.

Ранее также были названы редкие имена для новорожденных жителей столицы. Среди девочек это, например, Веста и Матрона, а среди мальчиков — Фома и Юлиан. Об этом писал KP.RU.