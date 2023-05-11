Один человек погиб и еще один пострадал из-за обрушения строительных плит в центре Москвы Фото: прокуратура Москвы

Газобетонные блоки упали на рабочих на стройплощадке на Шелепихинской набережной в Москве. Один человек погиб на месте, еще один пострадал. Его госпитализировали, сообщили в прокуратуре столицы.

Падение с высоты строительных конструкций произошло на стройплощадке жилищного комплекса бизнес-класса «Сердце столицы».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Хорошевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее KP.RU писал, что строительная люлька с рабочим упала на улице Зорге в Москве. 20-летний молодой человек попал в больницу, о его состоянии ничего неизвестно.

Позднее рабочий погиб после падения с высоты на строящемся объекте. Молодому человеку также было всего 20 лет. Он скончался на месте от полученных травм, причины и обстоятельства произошедшего выясняют.