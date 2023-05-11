В Москве пьяный мужчина в День Победы избил полицейского и испортил его форму Фото: Мария ЛЕНЦ

Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции на северо-западе Москвы, сообщили в Следственном комитете России по столице. Инцидент произошел 9 мая 2023 года. Пьяный мужчина отказался выполнять требования полицейского, ударил его по голове и испортил форму.

Злоумышленником оказался 29-летний мужчина. На улице Планерной к нему обратился полицейский, после чего и последовала такая бурная реакция. Что именно вызвало агрессию мужчины непонятно. Известно, что он был в нетрезвом виде.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Фигуранта задержали, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он полностью признал вину.

Следователи собирают доказательства.

Ранее KP.RU рассказывал, что трое приезжих получили ножевые ранения в массовой драке на западе Москвы.