Полиция задержала злоумышленников напавших ночью на посетителей и персонал кафе на востоке Москвы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью 11 мая группа неизвестных людей в масках ворвалась в кафе на Вешняковской улице. С помощью бит и ножей они повредили мебель и иное имущество, а затем скрылись. Есть ли пострадавшие среди посетителей и персонала неизвестно. Подозреваемых в нападении оперативно задержали, передает «МВД Медиа».

На место выезжал наряд полиции. По горячим следам на прилегающей к кафе территории задержали нескольких нападавших. Затем в кратчайшие сроки установили машины других участников преступления, с помощью чего всех их нашли и задержали — в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, а также в городском округе Подольск.

Биты и ножи изъяли, подозреваемых доставили в участок. Теперь полицейские устанавливают все обстоятельства и роль каждого из задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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