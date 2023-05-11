В Московском зоопарке трех енотов переселили в новый вольер Фото: с сайта Департамента культуры Москвы

Трех енотов в Московском зоопарке заселили в новый вольер. Он позволит посмотреть на зверушек поближе. В вольере создали похожие на природные условия. Также от слишком добрых посетителей енотов будут защищать уловители еды — так их труднее будет подкармливать. Об этом рассказала директор зоосада, Светлана Акулова, передает Департамент культуры столицы.

Еноты Аким, Шоня и Моисей переехали в недавно построенный вольер площадью 100 квадратных метров еще 1 мая. Он расположен на старой территории зоопарка рядом с павильоном «Змеиное сафари».

Впервые за три года гости снова могут посетить этих енотов, которые все это время жили на втором ярусе вольеров новой территории — над речными выдрами. Увидеть их можно было только отойдя в определенные места. Теперь достаточно подойти к ограждению и понаблюдать.

— Новый вольер огражден усиленным стеклом высотой около трех метров. Сверху поставлены уловители еды, чтобы максимально затруднить подкармливание енотов посетителями. Крыши нет, чтобы было больше воздуха и солнечного света, — рассказала Светлана Акулова.

В вольере имитировали природные условия — он покрыт естественным грунтом с газоном, речным песком, камнями и мульчой сосновых пород. На территории растут три ясеня, папоротники и можжевельник. Также есть большой двухэтажный домик.

В центре вольера установили каменную горку с водоемом и речкой, на которой создали четыре переката, образовывающие пруды. Каждый енот при желании может выбрать себе личный водоем.

В будущем к Акиму, Шоне и Моисею могут подселить и других енотов.

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