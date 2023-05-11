Изнасиловавшего 78-летнюю пенсионерку в Новой Москве мужчину заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

56-летний мужчина изнасиловал знакомую 78-летнюю пожилую женщину. Потерпевшая попала в больницу. По делу о совершении насильственных действий сексуального характера злоумышленника заключили под стражу, сообщает Следственный комитет РФ по Москве.

Преступление произошло 7 мая 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на 4-м Кленовом переулке в Новой Москве. После случившегося пенсионерка оказалась в медучреждении, ей оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение, на допросе он полностью признал вину. По ходатайству следствия обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал, что 33-летний мужчина изнасиловал незнакомую 11-летнюю девочку в подъезде многоэтажки на северо-востоке Москвы. При себе у него были наркотики. После изнасилования он попытался спрятаться на 9 этаже того же подъезда, однако его задержали.