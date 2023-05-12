Ефимов: «Московская техническая школа» предлагает 57 программ повышения квалификации для столичных инженеров

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Благодаря проекту «Московская техническая школа» (МТШ) предприятия города обеспечиваются уникальными специалистами в самых разных сферах. Среди них - фотоника, 3D-моделирование, создание цифровых двойников и другие высокотехнологичные области. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в рамках проекта промышленники могут освоить 57 курсов по пяти направлениям, - отметил заммэра. - Только в этом году список пополнился 15 пунктами. При этом город субсидирует компаниям до 95 процентов затрат на обучение специалистов».

Например, разработчиков передовых интеллектуальных технологий, внедряемых на промышленных предприятиях столицы, готовят по программе «Искусственный интеллект». В нее входит 28 курсов. Специалисты в области разработки передовых отечественных микропроцессорных технологий и систем, квантовой и оптической электроники обучают на 15 курсах направления «Микроэлектроника и фотоника». Для прокачки знаний инженеров в 3D-производстве подойдут 11 курсов направления «Аддитивные технологии». Теме квантовых технологий, 5G, интернета вещей и обработки промышленных данных уделяют внимание на трех курсах «Технологии связи». На развитие современного промышленного дизайна в столице нацелены занятия направления «Промышленный дизайн». На обучение могут записаться все желающие.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил активную помощь города предприятиям, нуждающимся в повышении квалификации своих работников.

«В планах «Московской технической школы» – открыть обучение еще по четырем направлениям, таким как «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт», - уточнил глава ведомства. - Мы ориентированы на постоянное развитие и формирование компетенций работников столичной промышленности, поскольку от их профессионализма зависит рост отрасли и, как следствие, экономики города».

Для участия в проекте компаниям достаточно заполнить заявку на сайте moscowtechschool.ru или Инвестиционном портале Москвы.