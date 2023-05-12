Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 12 мая

Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Фото: Иван ВИСЛОВ

Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в пятницу, 12 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Так, по информации 10:10, во Внуково задержали два рейса, семь отменили, в Домодедово не могут улететь пассажиры шести рейсов, еще пять самолетов отменили. Кроме того, в Шереметьево задерживается два вылета. В то же время аэропорт Жуковский работает в штатном режиме.

Ранее KP.RU писал, что 9 мая самолет рейса Москва – Стамбул вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. На борту авиалайнера возникла неисправность, связанная с автопилотом. Самолет совершил аварийную посадку, никто из пассажиров не пострадал.

Кроме того, 4 мая в аэропорту Шереметьево самолет рейса Казань-Москва совершил аварийную посадку. На воздушном судне сработала индикация открытых дверей.