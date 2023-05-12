Синоптик Шувалов прогнозирует резкие перепады температур 13 и 14 мая в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, какая погода ждет россиян на предстоящих выходных, 13 и 14 мая. По его словам, дни будут сильно отличаться друг от друга. Если в субботу будет по-настоящему тепло, воздух прогреется до 22-23 градусов – это июньская температура, то в воскресенье всего 15-16 со знаком плюс.

- В воскресенье в ночь к нам придет холодный фронт. За ним термометр опустится на пять-шесть градусов. Одним словом, совершенно два разных дня, — сказал Шувалов в беседе с NEWS.ru.

Давление будет оставаться на высоком уровне - 753–756 мм рт. ст. К воскресенью может подняться умеренный северо-восточный ветер, будет свежо.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Росси Роман Вильфанд отметил, что во второй половине мая погода окончательно переменится в сторону летней.

- Возвращение тепла в столицу будет не раньше середины месяца, - сказал он в беседе с "Lenta.ru"

В целом же, лето 2023 года может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.