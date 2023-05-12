Для участников культурной акции «Ночь в музее» в Москве проведут более 220 экскурсий, выставок и концертов - Сергунина

Мультимедийный комплекс актуальных искусств. Фото: ГБУКиДО г. Москвы

Познавательная общегородская акция «Ночь в музее», приуроченная к Международному дню музеев, пройдет в столице в ночь с 20 на 21 мая. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, участники смогут посетить галереи, выставочные пространства, библиотеки и другие культурные площадки города.

«В этом году “Ночь в музее” пройдет уже в 17-й раз. Москвичей ждут на выставках, экскурсиях, концертах и спектаклях, мастер-классах и лекциях — всего более 220 предложений. Городские музеи также откроют свои двери для тех, кто захочет изучить их самостоятельно», — рассказала Наталья Сергунина.

Большинство мероприятий будут проходить с 19.00 до полуночи. Некоторые площадки планируют принимать гостей по собственному расписанию. Уточнить, на какие события требуется предварительная регистрация и сразу же ее оформить, можно на сайте «Ночь в музее».

КОНКРЕТНО

В музее-заповеднике «Коломенское»:

- в 19.00 - интерактивное занятие «Исследуем Государев двор в Коломенском». Его участники смогут почувствовать себя археологами, историками, строителями и искусствоведами;

- в 22.00 - интерактивное театрализованное представление «Наряды русских государей». Девять героев покажут одежду разных эпох и расскажут о людях, которые ее носили.

В музее-заповеднике «Царицыно»:

- в 21.00 - экскурсия «Ночное Царицыно». Участники узнают, кто и зачем создавал ансамбль дворца. Регистрация - на сайте музея.

В Музее космонавтики:

- в 19.00 в кинозале - фортепианный концерт «Музыка звезд», на котором классическую музыку дополнят оживающие на экране картины;

- в 19.30 - поэтическое выступление «Поэма солнечного дня» с участием заслуженного артиста РФ Владислава Демченко;

- в 22.00 - хореографическое представление «Планета двух солнц».

В Мемориальном доме-музее академика С.П. Королева (филиал Музея космонавтики):

- в 19.00 - творческий вечер «Симфония Земли»;

- с 19.00 до 22.00 - посетители музея смогут отправить открытку в любую точку мира прямо с экспозиции.

В научно-просветительском центре Музея Булгакова на Арбате:

- с 19.00 до 22.00 - отрывки из романа «Мастер и Маргарита» прочитают коты Бегемоты в исполнении актеров московских театров. Кроме того, они проведут сеансы одновременной игры в шахматы и экскурсии по экспозиции и арбатским переулкам.